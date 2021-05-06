Шесть ржавых снарядов обнаружили в нескольких районах Санкт-Петербурга

Два артиллерийских снаряда нашли накануне в Санкт-Петербурге на улице Тельмана. Диаметр боеприпасов составил 75 и 152 миллиметра. Сотрудники Росгвардии увезли их для утилизации. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу.

Также шесть боеприпасов нашли на улице Добровольцев, где проводились строительные работы, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ведомство уточнило, что в земле находились ржавые минометные мины, имеющие калибр 82 миллиметра. Боеприпасы также увезли для уничтожения на специальный полигон.