Шесть пешеходов пострадали из-за пьяного водителя в Нижнем Новгороде

ДТП с участием автомобиля Hyundai Accent произошло 8 марта на улице Коммуны в Нижнем Новгороде. В результате наезда пьяного водителя пострадали шесть человек. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по области.

Как рассказали в ведомстве, водитель 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на тротуаре шесть пешеходов. Двух женщин и четырех мужчин с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он может лишиться свободы на срок до семи лет.