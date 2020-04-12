Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске. Видео

Из психиатрической больницы в Иркутске сбежали шесть пациентов. По информации СМИ, все сбежавшие лечились после того, как совершили преступления.

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», — сообщили в иркутском МВД.

По ориентировкам, сбежавшим от 19 до 28 лет. Их ищет вся полиция. В соцсетях опубликовали фотографии сбежавших.

По информации Рен ТВ, пациенты схватили медсестру и угрожали ей, чтобы она помогла им выйти. Этот момент попал на видеокамеры. На кадрах видно, как мужчины тащат девушку, чтобы та открыла дверь.

Издание пишет, что все пациенты совершили преступления и проходили лечение как невменяемые.