12 апреля 2020, 08:08
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске. Видео
Из психиатрической больницы в Иркутске сбежали шесть пациентов. По информации СМИ, все сбежавшие лечились после того, как совершили преступления.
«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», — сообщили в иркутском МВД.
По ориентировкам, сбежавшим от 19 до 28 лет. Их ищет вся полиция. В соцсетях опубликовали фотографии сбежавших.
По информации Рен ТВ, пациенты схватили медсестру и угрожали ей, чтобы она помогла им выйти. Этот момент попал на видеокамеры. На кадрах видно, как мужчины тащат девушку, чтобы та открыла дверь.
Издание пишет, что все пациенты совершили преступления и проходили лечение как невменяемые.