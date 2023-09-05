05 сентября 2023, 09:21
Шесть машин столкнулись на проспекте Мира в Москве
ДТП с участием шести автомобилей произошло на проспекте Мира в Москве
На проспекте Мира в Москве в понедельник вечером произошла массовая авария. Движение в районе происшествия было затруднено, но позже проезжую часть освободили, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В ведомстве уточнили, что на проспекте Мира рядом с домом № 118 столкнулись шесть машин. Прибывшие на место городские оперативные службы установят все причины и обстоятельства аварии. О пострадавших пока информации нет.
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Ранее машина каршеринга влетела в пассажирский автобус в Москве в Северном Медведкове. В результате аварии получили травмы взрослый и шестилетний ребенок. Однако в больницу ехать они отказались.
Позже полиция задержала подозреваемого в аварии с автобусом на Широкой улице в Москве. Его доставили в территориальный отдел МВД для выяснения обстоятельств произошедшего.
ДТП
Москва 2023
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