Днем в воскресенье на Крымском Валу в Москве столкнулись шесть машин. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадали два человека. О погибших информации не поступало. К месту выехала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Причину массового ДТП будут выяснять эксперты.

В распоряжении «360» попали кадры с места аварии. На них видно, что, помимо скорой и полицейских, также подъехала бригада спасателей. На асфальте можно разглядеть осколки бампера и лобового стекла. Сейчас машины в районе ДТП передвигаются очень медленно, движение затруднено.

Накануне вечеров два автомобиля столкнулись на Осташковском шоссе в Мытищах. В результате погибли два человека — водитель Lada и пассажир Hyundai. Данных о состоянии второго водителя пока нет. Сотрудники Госавтоинспекции будут выяснять все обстоятельства аварии.