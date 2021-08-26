Шесть лесных пожаров зафиксировали в Тюмени за сутки

За прошедшие сутки в Тюмени зафиксировано шесть новых лесных пожаров общей площадью 68,9 гектара. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com.

В оперштабе региона уточнили, что также возникло три ландшафтных пожара на площади в 37,15 гектара. В настоящее время остаются активными десять возгораний, в том числе локализованные.

В целом за последние 24 часа удалось ликвидировать семь лесных пожаров на площади почти 72 гектара и три ландшафтных на площади свыше 37 гектаров.