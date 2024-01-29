Происшествия 29 января 2024, 19:06 Шесть коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке Приходько: 6 коммунальщиков в Горловке подорвались на минах ВСУ «колокольчик» РИА «Новости»

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Сотрудники коммунальных служб подорвались на украинских минах в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа „колокольчик“ по улице Баха», — уточнил глава Горловки.

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Мэр добавил, что при обстреле улицы Стожка в поселке шахты имени Гагарина, расположенном в Никитовском районе города, ранило мирную горловчанку. По состоянию на 18:00 29 января общее число раненых составило семь человек, уточнил Приходько. Также при обстреле со стороны ВСУ повредило дом в поселке.

Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в Донбассе проживали более 250 тысяч человек.

Ранее украинские боевики обстреляли Горловку кассетными боеприпасами натовского калибра. Два снаряда выпустили по городу ночью со стороны Дзержинска.