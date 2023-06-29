Эксклюзив 29 июня 2023, 14:30 Шесть грузовых вагонов сошло с рельсов на юге Москвы Шесть грузовых вагонов сошло с рельсов в Восточном Бирюлеве на юге Москвы

Читать 360tv в

Днем 29 июня шесть грузовых вагонов для сыпучих материалов сошло с рельсов. Инцидент произошел в Восточном Бирюлеве в Москве, сообщил источник «360».

По информации источника, всего в составе был 31 вагон. Три из шести перевернулись на бок. Они были нагружены цементом. Поезд отправлялся от станции Бирюлево.

Реклама

Сход вагонов повредил полотно грузового транспорта. Информации о пострадавших не поступало. Угрозы экологии нет.

Позже стало известно, что на станции МЖД Бирюлево-Товарная нет движения пригородных поездов, в том числе до аэропорта Домодедово и обратно.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала выяснять обстоятельства схода вагонов. На место происшествия выехали следователи.