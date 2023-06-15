Происшествия 15 июня 2023, 14:47 Шесть гаражей загорелись на Слободской улице в Петербурге

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В ночь на 15 июня в Санкт-Петербурге на Слободской улице произошел крупный пожар. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По предварительной информации, там одновременно горели шесть гаражных боксов. Огонь успел перекинуться на рядом растущие деревья, написали «Невские новости».

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В настоящий момент правоохранители пытаются выяснить причины пожара. Информации о пострадавших не поступало.