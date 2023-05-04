Происшествия 04 мая 2023, 11:30 Шесть электричек на Финляндском направлении задержали из-за поджога релейного шкафа в Петербурге Поджог релейного шкафа спровоцировал задержки шести электричек в Петербурге Freepik

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Шесть электричек в Санкт-Петербурге задержали из-за поджога релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Пригородные поезда следовали в Финляндском направлении. Возгорание релейного шкафа обнаружили на перегоне Новая Деревня — Лахта утром 4 мая. В результате задержались электрички № 6056, № 6058, № 6060 и № 6062 из Белоострова в Санкт-Петербург, а также поезда № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург — Белоостров. Задержки составили около 30 минут.

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Представители железной дороги напомнили об уголовной ответственности за подобные преступления и попросили пассажиров сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта правоохранителям или на горячую линию ОАО «РЖД»: 8 800 775-00-00.

Вечером 2 мая неизвестные подорвали пути на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. Оказались повреждены 500 метров железнодорожного полотна, с рельсов сошел локомотив с 27 вагонами. Движение на участке дороги приостановили. Помощнику машиниста потребовалась госпитализация.