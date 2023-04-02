Происшествия 02 апреля 2023, 10:35 Шесть детей пропали в Сочи Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту пропажи шести детей в Сочи РИА «Новости»

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Компания из шести детей в возрасте от восьми до 13 лет пропала в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители установили, что дети из четырех семей, они давно общаются с друг другом. Четверо из пропавших стоят на внутришкольном учете из-за пропусков занятий без уважительных причин и самовольных уходов.

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В последний раз детей видели купающимися в бассейне гостиничного комплекса «Аврора» 31 марта, куда они проникли без разрешения.

«Прокуратура даст оценку причинам произошедшего, условиям проживания детей в семьях, работе органов профилактики правонарушений несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила ТАСС, что родители детей обратились в полицию вечером 1 апреля. В поисковых мероприятиях задействовали свыше 70 человек.

Telegram-канал «Любимый Сочи» утром 2 апреля сообщил, что дети нашлись живыми и здоровыми, их везут в отдел полиции. Официально эту информацию пока не подтвердили.