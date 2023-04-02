02 апреля 2023, 10:35
Шесть детей пропали в Сочи
Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту пропажи шести детей в Сочи
Компания из шести детей в возрасте от восьми до 13 лет пропала в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Правоохранители установили, что дети из четырех семей, они давно общаются с друг другом. Четверо из пропавших стоят на внутришкольном учете из-за пропусков занятий без уважительных причин и самовольных уходов.
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В последний раз детей видели купающимися в бассейне гостиничного комплекса «Аврора» 31 марта, куда они проникли без разрешения.
«Прокуратура даст оценку причинам произошедшего, условиям проживания детей в семьях, работе органов профилактики правонарушений несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.
Пресс-служба администрации Сочи сообщила ТАСС, что родители детей обратились в полицию вечером 1 апреля. В поисковых мероприятиях задействовали свыше 70 человек.
Telegram-канал «Любимый Сочи» утром 2 апреля сообщил, что дети нашлись живыми и здоровыми, их везут в отдел полиции. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Дети
Сочи
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