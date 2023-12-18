Происшествия 18 декабря 2023, 12:07 Шесть детей пострадали в ДТП с самосвалом в Башкирии Семь человек, в том числе 6 детей пострадали в крупном ДТП в Башкирии РИА «Новости»

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В Башкирии произошла крупная авария с заказным автобусом и самосвалом. Пострадали семь человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ДТП произошло на шестом километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе. Заказной автобус HIGER, в котором ехали дети на экскурсию, врезался в самосвал SHACMAN. В результате аварии пострадали семь человек. Среди них шесть детей.

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Судя по видео, от удара автобус частично улетел в кювет. У HIGER разлетелось лобовое стекло и вмяло капот. Рядом с местом аварии много припаркованных машин и людей.

Что послужило причиной ДТП, неизвестно. Подробности выясняются.

Накануне подобная авария произошла в Удмутртии. В Игринском районе столкнулись школьный автобус «Газель Next» и отечественная легковушка. Всего пострадали семь человек, среди них двое — дети. Ликвидировали последствия ДТП 13 человек и шесть единиц спецтехники.