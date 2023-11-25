Происшествия 25 ноября 2023, 11:11 Шесть детей пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Калугой МВД: под Калугой в ДТП с автобусом пострадали 6 детей, один человек погиб РИА «Новости»

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В Калужской области утром 25 ноября произошло смертельное ДТП с участием автобуса и иномарки. Один человек погиб, пострадали шесть детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Около 10:00 на автодороге Малоярославец — Боровс­к, в районе деревни Уваровское Renault Logan столкнулся с ехавшим из Калуги в Боровский район автобусом. Последний из-за столкновения снесло в кювет.

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Предварительно, погиб водитель легкового автомобиля. Шесть ехавших в автобусе детей пострадали.

Точное количество получивших травмы и обстоятельства аварии уточняются.

Накануне в Нижегородской области столкнулись пять автомобилей. Жертвами массового ДТП стали два человека. Еще один пострадал.