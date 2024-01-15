Происшествия 15 января 2024, 12:47 Шесть детей пострадали в аварии недалеко от Тюмени

Читать 360tv в

В Тюменской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть детей и трое взрослых. Случай произошел накануне в Заводоуковске, написал сайт Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Сообщается, что водитель Renault перевозила на заднем сиденье четверых детей. Ребенок пяти лет ехал без автокресла и был пристегнут ремнем вместе с ребенком 11 лет. В машине также находились дети восьми и 12 лет. Во втором автомобиле Lada пострадали 42-летняя водитель, а также трое пассажиров: 15-летняя девочка и подростки 17-ти и 19-ти лет.

Реклама

По предварительной информации, водитель иномарки при обгоне выехала на встречную полосу движения.