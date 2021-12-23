Шесть детей получили травмы в авариях с самокатами в Нижегородской области

За 10 месяцев 2021 года произошло 36 аварий с участием самокатов в Нижегородской области. В результате 37 человек получили травмы. В числе пострадавших шесть детей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отношении родителей, дети которых пострадали при катании на самокате, составляются административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних. Водителям электросамокатов с двигателями, мощность которых превышает 250 Ватт, также грозит административная ответственность, пишет NewsNN.ru.

«Водитель, который управлял электросамокатом в состоянии опьянения, привлекается к административной ответственности на тех же основаниях, что и водители авто-мототехники», — рассказали в полиции.