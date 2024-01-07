Происшествия 07 января 2024, 15:27 Шесть детей остались в больнице в Белгороде после обстрелов ВСУ Гладков: в больницах Белгорода остались 6 детей и 36 взрослых после обстрелов РИА «Новости»

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После обстрелов Белгорода со стороны украинских боевиков в больнице остались шесть детей и 36 взрослых. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Шесть маленьких пациентов находятся сейчас в детской областной больнице. Все в удовлетворительном состоянии, девчонки плетут из бисера украшения, а мальчишки стараются поддерживать порядок в палатах. По мнению врачей, ребята пробудут в больнице до середины января», — написал он.

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Гладков уточнил, что во второй городской больнице также проходят лечение 25 взрослых пострадавших.

«Они получают все необходимое лечение, ждут выписки. Среди них нет тяжелых», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что в областной клинической больнице Белгорода еще содержат 11 пациентов.

«Вопросов по содержанию и питанию нет, только одному пациенту обеспечили индивидуальный подход из-за диеты. Конечно, мы будем помогать! Мы понимаем, через что прошли эти люди, поэтому обязаны это сделать», — заключил Гладков.

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря погибли 25 человек и более 100 пострадали. Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как террористический акт.