18 сентября 2023, 02:19
Шесть человек задержали после стрельбы в Петербурге
«78»: в рамках плана «Перехват» в Петербурге задержали шесть человек
Стрельба произошла в Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Неизвестные выстрелили в человека рядом с магазином. Об этом сообщил телеканал «78».
Медики оказали раненому мужчине помощь. Правоохранители объявили план «Перехват», нападавших оперативно задержали.
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По предварительным данным, нападение произошло возле магазина на Тихоокеанской улице. Неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле.
Спустя несколько часов полицейские задержали машину каршеринга Volkswagen Polo с подозреваемыми в Василеостровском районе. В отделение на допрос привезли шесть человек. По информации издания, в автомобиле были водитель, три женщины и двое детей. Позже выяснилось, что в иномарку они сели уже после стрельбы.
Трое мужчин получили огнестрельные ранения после конфликта в ночном клубе в Миассе. Их госпитализировали с ранами на ногах. По предварительной версии, стрельбе предшествовал конфликт.
Санкт-Петербург
Стрельба
Полиция
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