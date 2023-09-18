Происшествия 18 сентября 2023, 02:19 Шесть человек задержали после стрельбы в Петербурге «78»: в рамках плана «Перехват» в Петербурге задержали шесть человек Freepik

Читать 360tv в

Стрельба произошла в Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Неизвестные выстрелили в человека рядом с магазином. Об этом сообщил телеканал «78».

Медики оказали раненому мужчине помощь. Правоохранители объявили план «Перехват», нападавших оперативно задержали.

Реклама

По предварительным данным, нападение произошло возле магазина на Тихоокеанской улице. Неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле.

Спустя несколько часов полицейские задержали машину каршеринга Volkswagen Polo с подозреваемыми в Василеостровском районе. В отделение на допрос привезли шесть человек. По информации издания, в автомобиле были водитель, три женщины и двое детей. Позже выяснилось, что в иномарку они сели уже после стрельбы.

Трое мужчин получили огнестрельные ранения после конфликта в ночном клубе в Миассе. Их госпитализировали с ранами на ногах. По предварительной версии, стрельбе предшествовал конфликт.