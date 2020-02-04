04 февраля 2020, 14:13
Шесть человек выжили после отравления бытовым газом в Сочи
Сегодня утром в частном доме в поселке Лоо (Лазаревский район) трое детей и трое взрослых отравились угарным газом. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, утечка газа произошла из-за неисправного генератора. Отравившихся детей и взрослых доставили в больницы. 12 января в Новороссийске угарным газом также отравилась семья из четырех человек. 10 января в Краснодаре два человека погибли из-за утечки газа.