Шесть человек выжили после отравления бытовым газом в Сочи

По данным издания, утечка газа произошла из-за неисправного генератора. Отравившихся детей и взрослых доставили в больницы. 12 января в Новороссийске угарным газом также отравилась семья из четырех человек. 10 января в Краснодаре два человека погибли из-за утечки газа.