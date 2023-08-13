Происшествия 13 августа 2023, 14:22 Шесть человек вывели с горящего склада в Раменском Ирина Моисеева

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Шесть человек, которые находились во время возгорания на складе пластика в Раменском, вышли и не пострадали. Об этом сообщили в администрации округа.

ЧП произошло в здании на Донинском шоссе, 4-й километр, строение 3а.

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О пожаре стало известно в 11:55. На место прибыли 11 автоцистерн пожарной службы, две автолесницы, два экипажа ГИБДД, один расчет реанемобиля и четыре автомобиля Раменского отделения полиции. Пожару присвоили второй ранг сложности.

На данный момент ведется локализация возгорания. По данным регионального МЧС, на месте работают 70 человек на 26 спецмашинах.

В МЧС рассказали, что площадь пожара на складе в Раменском увеличилась до 2700 квадратных метров. Ранее спасатели отмечали, что существует риск распространения пламени на соседнее здание.

Замглавы администрации Олег Раевский сообщил, что причина возгорания — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.