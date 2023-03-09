Происшествия 09 марта 2023, 11:18 Шесть человек увезли в больницу после взрыва газа в Чите Число пострадавших при взрыве газа в Чите увеличилось до шести

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Шесть человек пострадали при взрыве газа в поселке Антипиха пригорода Читы, в том числе дети. Об этом ТАСС рассказали в МЧС России.

«Спасены 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали шесть человек, в результате происшествия повреждены шесть квартир», — сказал представитель ведомства.

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Минздрав Забайкалья сообщил, что жильцов дома отправили в городскую клиническую больницу № 1. Врачи осмотрят их и назначат лечение.

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Взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Боровая случился 9 марта в 08:50. Обрушились, по данным Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, перекрытия между четвертым и пятым этажами первого подъезда, а также между пятым этажом и крышей. К ликвидации последствий подключили 182 спасателя и 36 единиц техники. Они расчищают территорию и разбирают завалы, периодически объявляя режим тишины — во время одного из них услышали голоса выживших.