Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Эксклюзив

03 сентября 2022, 14:39

Шесть человек спасли из пожара в московской квартире

Источник «360»: из горящей на востоке Москвы квартиры спасли шесть человек

Читать 360tv в

Шесть человек удалось спасти из огня при пожаре в квартире на востоке Москвы. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Днем 3 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС поступило сообщение о пожаре на востоке столицы. Загорелась квартира в доме №13 на 9-й улице Соколиной Горы.

Реклама

Произошло возгорание на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

Реклама

Из огня спасли шесть человек. Их передали медикам скорой помощи для осмотра.

В 13:23 пожар локализовали и через минуту потушили. Его площадь составила 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре в Курске. Возгорание случилось в магазине техники, на третьем этаже. Из здания эвакуировали 80 человек.

Москва

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама