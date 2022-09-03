Эксклюзив 03 сентября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Шесть человек спасли из пожара в московской квартире Источник «360»: из горящей на востоке Москвы квартиры спасли шесть человек РИА «Новости»

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Шесть человек удалось спасти из огня при пожаре в квартире на востоке Москвы. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Днем 3 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС поступило сообщение о пожаре на востоке столицы. Загорелась квартира в доме №13 на 9-й улице Соколиной Горы.

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Произошло возгорание на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

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Из огня спасли шесть человек. Их передали медикам скорой помощи для осмотра.

В 13:23 пожар локализовали и через минуту потушили. Его площадь составила 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре в Курске. Возгорание случилось в магазине техники, на третьем этаже. Из здания эвакуировали 80 человек.

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