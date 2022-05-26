26 мая 2022, 20:02
Шесть человек скончались на железной дороге в Пензенской области за 2022 год
Шесть человек погибли на железной дороге в Пензенской области за 2022 год. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.
В прошлом году произошло 11 случаев, когда люди получили травмы на путям. Семь из них закончились летальным исходом.
Жителям региона посоветовала быть особенно внимательными на путях. Важно переходить железную дорогу только в положенном месте и следить за сигналом светофора.