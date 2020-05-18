Шесть человек скончались из-за аварии в Курганской области

«В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия оба водителя, а также пассажиры ВАЗ: 42-летний мужчина, 23-летняя девушка, двухлетняя девочка и трехлетний мальчик. Еще один ребенок, шестилетняя девочка, в тяжелом состоянии доставлена в больницу», — уточнили в ГИБДД.

В машине ВАЗ на переднем пассажирском сидении ехала девушка с трехлетним ребенком. Сзади находились девочки двух и шести лет и мужчина. Никто из пассажиров не использовал ремень безопасности.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП.