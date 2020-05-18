18 мая 2020, 13:33
Шесть человек скончались из-за аварии в Курганской области
Автомобиль ВАЗ столкнулся со встречным Renault Logan на трассе Куртамыш — Прорывное в Курганской области. При ДТП погибли шесть человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сайт ГИБДД по региону.
«В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия оба водителя, а также пассажиры ВАЗ: 42-летний мужчина, 23-летняя девушка, двухлетняя девочка и трехлетний мальчик. Еще один ребенок, шестилетняя девочка, в тяжелом состоянии доставлена в больницу», — уточнили в ГИБДД.
В машине ВАЗ на переднем пассажирском сидении ехала девушка с трехлетним ребенком. Сзади находились девочки двух и шести лет и мужчина. Никто из пассажиров не использовал ремень безопасности.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП.