Происшествия 06 августа 2023, 18:26 Шесть человек пострадали в Запорожской области при обстреле ВСУ Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по запорожскому городу Днепрорудный

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Украинские националисты атаковали город Днепрорудный в Запорожской области, пострадали шесть местных жителей. Об этом «Известиям» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Четыре человека получили осколочные ранения. Еще у двоих тяжелые травмы головы. Одного отправили в больницу в Мелитополе, а второго — в реанимацию городской больницы», — отметили в ведомстве.

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Снаряды боевиков рухнули в спальном районе, где находятся девятиэтажные высотки. Кроме того, повреждения получили автомобили, трансформатор и фасады домов.

В воскресенье, 6 августа, ВСУ атаковали мост через пролив Тонкий в Херсонской области, соединяющий Арабатскую стрелку и город Геническ, а также Чонгарский мост, связывающий регион с полуостровом Крым.

Снаряды повредили снабжающий Геническ газопровод, его восстановят в течение двух ближайших дней.