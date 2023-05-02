Происшествия 02 мая 2023, 18:57 Шесть человек пострадали в ДТП во Владимирской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе «Золотое кольцо» в Суздальском районе Владимирской области. В аварии пострадали шесть человек, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Audi выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой Chevrolet.

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Пятеро пассажиров двух автомобилей, среди которых двое детей, и водитель машины Audi получили различные травмы, их доставили в больницу.