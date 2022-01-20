Шесть человек пострадали в ДТП в центре Уфы

В центре Уфы при столкновении двух автомобилей, один из которых использовался в качестве такси, получили травмы шесть человек. Как сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканское МЧС, Lada Granta и KIA Rio не поделили улицу Карла Маркса.

Прибывшим на место аварии спасателям пришлось деблокировать пострадавших из машин и предотвращать возможное возгорание.

Из шести пострадавших половину госпитализировали. Остальные после осмотра отправились домой, лечиться амбулаторно.