Шесть человек пострадали в ДТП в Кемеровской области

В Кузбассе случилось ДТП, в результате которого пострадали шестеро человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в минувшую субботу. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. После столкновения травмы получили водитель легковушки и пять его пассажиров, среди которых оказался семилетний ребенок. Обстоятельства случившегося устанавливаются.