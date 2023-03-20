Происшествия 20 марта 2023, 13:50 Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кемеровской области

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Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в городе Белово Кемеровской области. В аварии пострадали шесть человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на полицию Кузбасса.

По предварительным данным, водитель за рулем легковой иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус.

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При столкновении различные травмы получили шесть человек. Отмечается, что водитель легковушки был пьян.

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