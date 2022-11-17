Происшествия 17 ноября 2022, 15:14 Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону

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Пассажирский автобус въехал в подземный переход в Ростове-на-Дону. Шесть человек получили травмы, сообщило издание RostovGazeta со ссылкой на МЧС по региону.

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По предварительным данным, причина аварии в том, что водитель не справился с управлением. В итоге транспорт сбил железные ограждения и врезался в подземный переход. Шесть человек попали в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.