Происшествия 13 сентября 2023, 12:38 Шесть человек пострадали в ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, включая 12-летнего ребенка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Renault Duster столкнулся с Nissan Sunny на съезде с ЕКАД в сторону поселка Медный. В результате аварии пострадали шесть человек, всех доставили в больницу. По факту ДТП начали проверку.

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