Важное 28 июля 2023, 16:43 Двенадцать человек пострадали при взрыве в Таганроге ТАСС: при взрыве в ресторане Таганрога пострадали 12 человек

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При взрыве в ресторане Таганрога в Ростовской области пострадали 12 человек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Отмечается, что на месте образовались завалы, под которыми могут оставаться еще люди. Поначалу сообщалось, что, предположительно, пострадавших было трое. Затем ТАСС написал о шестерых раненых, но позже данные обновились.

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По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Глава региона рассказал о «нескольких пострадавших», к которым уже выехали медики. Четыре человека получили незначительные травмы от разбитых стекол. Никто, к счастью, не погиб. Данные об ущербе уточняются. Глава региона пообещал сообщать все важные новости о случившемся.

СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что взрыв был настолько мощным, что волной выбило стекла в некоторых домах. В небо поднялось огромное облако дыма, у многих автомобилей сработала сигнализация.