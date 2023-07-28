28 июля 2023, 16:43
Двенадцать человек пострадали при взрыве в Таганроге
ТАСС: при взрыве в ресторане Таганрога пострадали 12 человек
При взрыве в ресторане Таганрога в Ростовской области пострадали 12 человек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что на месте образовались завалы, под которыми могут оставаться еще люди. Поначалу сообщалось, что, предположительно, пострадавших было трое. Затем ТАСС написал о шестерых раненых, но позже данные обновились.
Реклама
По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Глава региона рассказал о «нескольких пострадавших», к которым уже выехали медики. Четыре человека получили незначительные травмы от разбитых стекол. Никто, к счастью, не погиб. Данные об ущербе уточняются. Глава региона пообещал сообщать все важные новости о случившемся.
СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что взрыв был настолько мощным, что волной выбило стекла в некоторых домах. В небо поднялось огромное облако дыма, у многих автомобилей сработала сигнализация.
Взрывы
Реклама
Реклама