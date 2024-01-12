Происшествия 12 января 2024, 10:11 Шесть человек пострадали при столкновении троллейбусов в Чебоксарах Шесть человек пострадали при столкновении троллейбусов на остановке в Чебоксарах Пресс-служба МВД по Чувашской республике

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В Чебоксарах столкнулись два троллейбуса, в результате чего пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашской республике.

Рано утром один троллейбус врезался в другой, подъезжая к остановке. По предварительным данным, авария случилась из-за несоблюдения безопасной дистанции. Медицинская помощь потребовалась 25-летнему водителю одного из троллейбусов, а также пяти пассажирам. Обстоятельства ДТП устанавливаются, отметили в МВД.

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Министерство предоставило видео, на котором показан момент аварии: троллейбус девятого маршрута стоял на остановке, когда в него врезался троллейбус пятого маршрута. От столкновения первый троллейбус, в котором были люди, немного проехал вперед.

Ранее автобус съехал с дороги в Чувашии и попал в аварию. Погибли два человека, еще 15 пострадали.