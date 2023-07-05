Происшествия 05 июля 2023, 13:37 Шесть человек пострадали при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле Депздрав Ярославской области: число пострадавших при ЧП с теплоходом увеличилось до 6 Пресс-служба МЧС

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Количество людей, пострадавших при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле, возросло до шести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Трех пострадавших доставили в приемный покой Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева. Все они проходят обследование.

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«Пока говорить о степени тяжести травм не можем», — отметили в депздраве.

При ЧП с теплоходом также пострадали три ребенка. Двоих из них направили в детский травмпункт, а одного доставили в приемный покой областной детской клинической больницы.

В региональном управлении МЧС ТАСС сообщили, что теплоход уткнулся носом в бетонный пирс. Значительных повреждений судно не получило.

«Ни течи, ни пробоин нет», — уточнил источник.

Очевидцы рассказали «360», что перед столкновением с пирсом судно проплыло по Волге мимо отдыхающих на полном ходу. После происшествия с теплохода эвакуировали около 100 человек.