    02 января 2020, 11:12

    Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Красногорске

    Юлия Булыгина

    Не менее шести человек пострадали при столкновении двух автобусов в Красногорске. Авария произошла на Путилковском шоссе в Московской области.

    «Путилковское шоссе. Столкновение двух автобусов. Шесть человек пострадали. По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе подмосковного управления МВД.

    Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, один из автобусов перевернулся.

    В то же время источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в аварии пострадали семь человек, в том числе 12-летний ребенок. Источник также рассказал, что столкнулись два маршрутных такси, двигавшихся навстречу друг другу. Пострадавших направили в больницу № 1 Красногорска.

    По информации Газеты.ru, авария произошла около 09:00.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняются.