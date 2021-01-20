Шесть человек пострадали при ДТП с грузовиком и маршруткой в Орле

По информации инспекторов, водитель МАЗ оказался на встречной полосе движения. Грузовик столкнулся с ПАЗ, в котором находились пассажиры. В итоге водителя маршрутки зажало в кабине. Мужчину извлекали оттуда при помощи специального оборудования, сообщил сайт «Дни.ру».

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали. Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Устанавливаются детали и причины ДТП.