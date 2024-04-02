Важное 02 апреля 2024, 09:02 Шесть человек пострадали при атаке беспилотников в Елабуге

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В результате атаки беспилотников в Елабуге пострадали шесть человек. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на оперативные службы.

«По данным оперативных служб, в результате атаки беспилотников в Елабуге пострадало шесть человек», — указано в сообщении.

До этого были данные о нескольких пострадавших, точное количество не называлось. Позже появилась информация о том, что ранены двое.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Как отметил глава республики Рустам Минниханов, серьезных разрушений нет. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Технологический процесс на предприятиях не нарушился.

Два дрона, оснащенных оборудованием государств НАТО, атаковали общежитие «Алабуги». СМИ писали, что в результате пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа.