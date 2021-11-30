Шесть человек попали в больницы из-за сильнейшего шторма в Крыму

Шестеро человек пострадали из-за шторма в Крыму. О четырех из них стало известно из сообщения главы администрации Ялты, о двух других заявили в МЧС.

«У нас четверо пострадавших во время непогоды. Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста. Еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенной», — написала в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Она отметила, что людей задели падающие из-за ураганного ветра деревья и антенны. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. По словам Павленко, у одного из пострадавших серьезная травма спины, а другой, наоборот, после посещения травмпункта от госпитализации отказался.

Ранее Янина Павленко сообщала и о других потерях из-за урагана: повредилось 10 автомобилей и пять судов, одно из которых затонуло, а остальные сорвались с якоря. Также были перебои в электросетях.

Сильный шторм начался в Ялте 29 ноября. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду, из-за чего электричество отключалось автоматически.