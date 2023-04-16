Происшествия 16 апреля 2023, 07:29 Шесть человек получили ранения при обстреле ВСУ территории у собора в Донецке Пушилин сообщил о ранении шестерых человек в результате обстрела района храма в Донецке РИА «Новости»

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Один человек погиб, шестеро получили ранения в момент обстрела Спасо-Преображенского собора в центре Донецка во время Пасхальной полунощницы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Известно об одном погибшем и шестерых пострадавших», — отметил Пушилин.

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Он заявил, что противник целенаправленно нанес удар в район главного храма Донецка в пасхальную ночь.

По словам врио главы ДНР, украинский снаряд также попал в детский сад, из-за чего произошел пожар. Ракеты повредили расположенный рядом Крытый рынок, магазины и аптеки.

При обстреле погибла женщина, которая находилась в автомобиле. Первоначально было известно о трех пострадавших.

Украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Донецку в ночь на 16 апреля. Боеприпасы разрывались на центральной площади, где расположен кафедральный собор.