Шесть человек погибли при прорыве дамбы под Красноярском

Число пострадавших при ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек Подробнее

В ведомстве сообщили, что к месту направлены все аварийно-спасательные службы из города Артемовск — десять человек и три единицы техники.

«Это произошло в шесть утра по местному времени. Возможно, люди спали, но точной информации, как все случилось, у нас нет. Это очень отдаленный район, с ним практически нет связи», — рассказали сайту kp.ru в МЧС по Красноярскому краю.

В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также пять вертолетов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра.

Также известно, что два рабочих общежития затопило из-за прорыва дамбы. Информацию по погибшим и пострадавшим в них уточняется.