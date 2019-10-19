Шесть человек погибли при прорыве дамбы под Красноярском
Два общежития на юге Красноярского края затопило из-за прорыва дамбы. По данным МЧС шесть человек погибло, 15 пострадали, судьба еще 10 человек остается неизвестной. Об этом сообщило агенство РИА Новости. ЧП произошло возле населенного пункта Щетинкино.
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В ведомстве сообщили, что к месту направлены все аварийно-спасательные службы из города Артемовск — десять человек и три единицы техники.
«Это произошло в шесть утра по местному времени. Возможно, люди спали, но точной информации, как все случилось, у нас нет. Это очень отдаленный район, с ним практически нет связи», — рассказали сайту kp.ru в МЧС по Красноярскому краю.
В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также пять вертолетов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра.
Также известно, что два рабочих общежития затопило из-за прорыва дамбы. Информацию по погибшим и пострадавшим в них уточняется.