Шесть человек погибли во время опрокидывания парома на Шри-Ланке

Паром с пассажирами перевернулся на Шри-Ланке. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на Colombo Page.

Ситуация произошла во вторник, 23 ноября. Паром опрокинулся в лагуне возле моста в городе Киннияй в округе Тринкомали. В числе погибших присутствуют дети. Сотрудники морских спасательных служб смогли спасти жизни 26 человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее корабль военно-морского флота Украины «Балта» потерпел крушение около острова Змеиный в Черном море. Причиной этого послужило ухудшение погодных условий.