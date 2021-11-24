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    24 ноября 2021, 16:27

    Шесть человек погибли во время опрокидывания парома на Шри-Ланке

    Арина Бобкова

    Паром с пассажирами перевернулся на Шри-Ланке. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на Colombo Page.

    Ситуация произошла во вторник, 23 ноября. Паром опрокинулся в лагуне возле моста в городе Киннияй в округе Тринкомали. В числе погибших присутствуют дети. Сотрудники морских спасательных служб смогли спасти жизни 26 человек. Всех пострадавших госпитализировали.

    Ранее корабль военно-морского флота Украины «Балта» потерпел крушение около острова Змеиный в Черном море. Причиной этого послужило ухудшение погодных условий.