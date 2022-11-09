Шесть человек погибли в результате землетрясения в Непале | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 14:23 Шесть человек погибли в результате землетрясения в Непале

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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Непале. Как минимум, шесть человек погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

По данным сайта «Свободная пресса», также обрушилось около 10 зданий. Спасатели устраняют последствия происшествия.

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«По имеющейся у посольства информации, россияне при этом землетрясении не пострадали», — рассказал посол России в Непале Алексей Новиков.

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