Происшествия 07 июля 2023, 11:52 Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой ТАСС: взрыв на заводе «Промсинтез» в Самарской области унес жизни шести человек РИА «Новости»

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Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Чапаевске произошел взрыв на заводе „Промсинтез“», — уточнил источник.

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По его словам, шесть человек погибли, двое получили травмы. Взрыв прогремел в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара не зафиксировали.

На «Промсинтезе» занимаются производством взрывчатых веществ.

В начале июля два человека погибли при взрыве газового баллона под Сергиевым Посадом. Несчастный случай произошел на «Скоропусковском Синтезе».

Баллон взорвался на территории предприятия во время ремонтных работ при монтаже алюминиевой емкости, находящейся под давлением, объемом шесть кубометров.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели двух рабочих.