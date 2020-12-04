04 декабря 2020, 15:20
Шесть человек погибли в результате стрельбы на западе Мексики
Шесть человек погибли в результате стрельбы в трех городах, которые находятся на западе Мексики, информирует Regnum.
Происшествия случились в городах Котиха, Токумбо и Тингуиндин на границе штатов Мичоакан и Халиско. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых. Изъяты 30 автомобилей и 19 единиц оружия. По предварительной информации, произошло столкновение криминальных групп, пишет ИА НСН.
В четверг, 3 декабря, водитель легкового автомобиля обстрелял грузовик на съезде с Кольцевой автодороги на Шафировский проспект в Санкт-Петербурге.