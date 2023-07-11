11 июля 2023, 12:49
Шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Непале
Вертолет непальской авиакомпании Manang Air разбился в районе Солукхумбу недалеко от Эвереста. В результате крушения погибли все шесть человек, находившиеся на борту, сообщил сайт Hindustan Times.
Отмечается, что вертолет направлялся из Катманду в Солукхумбу. Среди погибших в крушении пятеро жителей Мексики и пилот из Непала.
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Как сообщил сайт kp.ru, связь с экипажем вертолета потеряли 11 июля около 10:00 по местному времени.
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