Происшествия 07 июля 2023, 08:25 Шесть человек погибли в пожаре в доме престарелых в Милане La Reppublica: в пожаре в доме престарелых в Милане погибли шесть человек РИА «Новости»

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Пожар в доме престарелых произошел в ночь на пятницу в Милане, погибли шесть человек. Об этом сообщило издание La Reppublica.

По предварительной информации, ЧП началось во втором часу ночи по местному времени. На место оперативно прибыли пожарные и 11 машин скорой помощи.

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Известно о гибели шести человек, еще трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Как минимум у 40 человек есть признаки отравления угарным газом.

Пожар повредил большую часть здания, эвакуированных постояльцев перевели в безопасное место. Спасатели исключили версию поджога, но расследование причин возгорания продолжается.

Rai News уточнил, что известно о смерти двух супругов 69 и 87 лет, троих женщин 75,84 и 85 лет, а также 73-летнего мужчины.

Дом престарелых находится на юге Милана в трехэтажной постройке 1920 года. Всего в заведении 210 мест.