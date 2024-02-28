Происшествия 28 февраля 2024, 10:24 Шесть человек погибли в ДТП в Саратовской области Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области Фото: Telegram-канал Юрия Юрина / Соцсети

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ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лысогорском районе Саратовской области. В результате аварии погибли шесть человек, сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что около полуночи в службу «112» поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение двух машин: ВАЗ-2112 и Lada Granta.

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Он также добавил, что спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших. По факту произошедшего стражи правопорядка начали проверку.

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