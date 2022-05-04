Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области

В крупной аварии в Ростовской области погибли шесть человек. Трое из них — дети, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на дороге в Красносулинском районе в ночь на 4 мая. ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Mercedes-Benz Viano. Водитель и пять пассажиров отечественного автомобиля скончались. Среди них было трое детей. Четыре пассажира минивэна из пяти получили травмы. Правоохранительным органам предстоит установить все детали произошедшего.

На майских праздниках случилась еще одна крупная авария, жертвой которой стали дети. Утром 2 мая в Поронайском районе на Сахалине улетел в кювет автобус со школьниками. Дети ехали с соревнований. Один человек был госпитализирован. Делом заинтересовалась региональная прокуратура.