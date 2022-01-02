Шесть человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

Рейсовый автобус в Рязанской области врезался в опору железнодорожного моста. По предварительным данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще 14 пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МВД, передало РИА «Новости».

Авария случилась на трассе Москва — Астрахань. Автобус, направлявшийся со стороны столицы в направлении города, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

ДТП произошло около 05:45 в Скопинском районе близ села Вослебово.

По имеющимся сведениям, в автобусе находились 49 пассажиров.

По сообщению ТАСС, в автобусе было 52 человека. Авария произошла на 277-м километре трассы Р-22 в девяти километрах юго-восточнее Скопина. В Скопинском межрайонном медицинском центре сообщили, что среди пострадавших двое детей.

«Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета», — сообщили в медцентре.

Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты. Причины произошедшего устанавливаются, выясняются обстоятельства.

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