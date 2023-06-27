Происшествия 27 июня 2023, 03:02 Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области Telegram

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Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Самарской области. Еще восьмерых госпитализировали. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Авария произошла на 110 километре автодороги А-300, там столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra.

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«На месте ДТП погибло шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

На место оперативно прибыли госавтоинспекторы, они оградили территорию и оказали помощь раненым. Сейчас ведется обеспечение беспрепятственного проезда машин.

Ранее грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Новосибирске на улице Разъездной. Грузовой транспорт Iveco совершил попытку разворота и врезался в Lada Vesta. В итоге водитель легковой машины умер. Вместе с ним сидело три пассажира, их госпитализировали с травмами. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Еще ДТП произошло в Хабаровском крае. Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в микроавтобус Mazda Bongo. После столкновения мотоциклист умер в больнице.