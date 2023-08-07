Происшествия 07 августа 2023, 14:40 Шесть человек погибли в ДТП на прошедшей неделе в Москве Госавтоинспекция Москвы: шесть человек погибли и 179 пострадали в ДТП за неделю Фото: freepik.com

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Автоинспекторы опубликовали статистику по пострадавшим в авариях на дорогах столицы за прошлую неделю. За семь дней зарегистрировали шесть смертельных ДТП, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

По данным ведомства, в Москве в общей сложности в авариях пострадали 179 человек, в том числе 21 ребенок. Кроме того, погибли пятеро взрослых и один несовершеннолетний.

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Как и раньше, чаще всего это было столкновение машин — 91 случай, а также наезды на пешеходов — 35. Больше всего аварий произошло в пятницу — 35, а наименьшее число ДТП случилось в воскресенье — 11.

В пресс-службе добавили, что с участием мототранспорта произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, с участием велосипедистов — 18 ДТП. За минувшие семь дней автоинспекторы выявили 434 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

Ранее иномарка сбила летящий дрон у Москва-Сити. Необычная авария с участием БПЛА произошла в воскресенье поздно вечером в Шмитовском проезде.